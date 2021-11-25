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Покупателям электрокаров в Беларуси объявили новые льготы и преференции
Покупателям электрокаров объявили новые льготы и преференции. Подписан указ главы государства "О стимулировании использования электромобилей". Документ принят для увеличения использования электрокаров и развития зарядной инфраструктуры для них. Указом предусмотрено освобождение юрлиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию нашей страны и их реализации, а также организаций - производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них.
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