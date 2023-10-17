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Покупайте свое! О механизмах продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке говорили в Барановичах
Повышение внутреннего спроса и стимулирование отечественных производителей - об этом сегодня говорили в Барановичах на рабочей встрече во главе с первым вице-премьером. Как отметил Николай Снопков, белорусские товары следует активнее представлять в торговых сетях. Тем более наши производители конкурентоспособны - это касается и упаковки, и состава.
Моя задача, наша задача - еще раз осмыслить те импульсы, те механизмы, которые позволили бы более комфортно, активно продвигать отечественную продукцию в торговых сетях на внутреннем рынке.
Региональным производителям Николай Снопков порекомендовал мыслить более масштабно и продвигать свой бренд не только внутри страны, но и за рубежом.
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