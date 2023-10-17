Покупайте свое! О механизмах продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке говорили в Барановичах

Моя задача, наша задача - еще раз осмыслить те импульсы, те механизмы, которые позволили бы более комфортно, активно продвигать отечественную продукцию в торговых сетях на внутреннем рынке.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси