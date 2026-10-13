Покупка недвижимости "в один клик": в Беларуси создадут единую электронную торговую площадку

Сделать процедуры покупки и аренды недвижимости прозрачными и максимально быстрыми как для бизнеса, так и для граждан. Единый реестр имущества Беларуси планируют преобразовать в национальную торговую онлайн-площадку.

Единый реестр имущества - это огромная база данных

Найти дом для отдыха за городом, помещение под новый бизнес или участок для масштабного производства сегодня помогает Единый реестр имущества. Это огромная база данных, где аккумулированы сведения об объектах для продажи, аренды, безвозмездной передачи и реализации инвестпроектов.

На сегодняшний день в системе содержится информация о более чем 1,5 млн объектов недвижимости по всей Беларуси. Цифровой ресурс постоянно модернизируется, и следующий шаг - создание на его базе национальной электронной торговой площадки. Пользователи смогут не просто находить нужные квадратные метры, но и дистанционно подавать заявки, участвовать в онлайн-торгах и заключать сделки в "один клик".

В электронной базе есть информация о пустующих домах

В электронной базе есть информация и о пустующих домах. Напомню, приобрести их можно всего за одну базовую величину, которая на сегодня составляет 45 рублей.

Эффективное вовлечение таких объектов в хозяйственный оборот - на особом контроле. Всего в стране выявили около 55 тыс. заброшенных домов. Более половины из них уже передали новым владельцам под восстановление или снесли, вернув в сельскохозяйственный оборот почти 5 тыс. га земли.

Ирина Тяглова, начальник главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу: "Мы хотим централизовать все и создать единую национальную торговую площадку, где пользователь сможет в рамках одного ресурса и просматривать объекты, участвовать в аукционах и совершать прямые покупки. Допустим, у нас пустующие дома могут продаваться без торгов, и можно будет напрямую кликнуть на значок "купить", автоматически получить сформированный договор купли-продажи, внести предоплату и дальше уже оформить непосредственно договор купли-продажи и в перспективе даже его онлайн зарегистрировать".

Единый реестр имущества уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент открытого доступа. А его переход в формат полноценный онлайн-площадки не только сэкономит время покупателей, но и даст новый импульс развитию регионов.