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Покушение на Азаренка и Гайдукевича - звенья одной цепи
В Беларуси разворачивается настоящая травля тех, кто открыто высказывается в отношении радикальной оппозиции. Покушение на журналиста Григория Азаренка и атака коктейлями Молотова на дом политика Олега Гайдукевича, где он живет с супругой и несовершеннолетними детьми, - звенья одной цепи. Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, самопровозглашенные лидеры протестов призывают своих сторонников к откровенным расправам над оппонентами и членами их семей.
Откровенный террор происходит под чутким руководством тех, кто сейчас прячется от правосудия в Европе. Однако коллективный Запад такие действия своих подопечных предпочитает не замечать.
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