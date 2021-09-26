"Покушение" на С. Шефира развязывает руки В. Зеленскому - в этом уверены независимые украинские аналитики

Дешевый спектакль для того чтобы "запугать и надавить". Вот так эксперты оценивают покушение в Киеве на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Машину экс-сценариста 95-го квартала обстреляли 22 сентября в центре украинской столицы.

Актер-президент в тот момент находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и пообещал сильный ответ. Настолько сильный, что многим журналистам стали приходить повестки в СБУ. Казалось бы, причем здесь журналисты?