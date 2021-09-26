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"Покушение" на С. Шефира развязывает руки В. Зеленскому - в этом уверены независимые украинские аналитики
Дешевый спектакль для того чтобы "запугать и надавить". Вот так эксперты оценивают покушение в Киеве на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Машину экс-сценариста 95-го квартала обстреляли 22 сентября в центре украинской столицы.
Актер-президент в тот момент находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и пообещал сильный ответ. Настолько сильный, что многим журналистам стали приходить повестки в СБУ. Казалось бы, причем здесь журналисты?
Немногочисленные независимые аналитики в Украине уверены: "покушение" развязывает руки Владимиру Зеленскому. И вот уже спикер Верховной рады Дмитрий Разумков - он критиковал решения офиса президента - обвиняется в связях с неправильными олигархами. Еще один советник Алексей Арестович и вовсе заявил, что "раз Путин ушел на самоизоляцию, значит надо силой забирать Донбасс". В общем, форму украинские политики держат - тут сказать нечего.
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