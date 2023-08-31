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Покушение на убийство новорожденной дочери с особой жестокостью: в суд направлено уголовное дело
Прокуратура Могилевской области направила в Могилевский областной суд уголовное дело по обвинению 34-летней могилевчанки в покушении на убийство новорожденной дочери с особой жестокостью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
По материалам дела, женщина, когда узнала о нежеланной беременности, не стала обращаться в женскую консультацию для постановки на учет по беременности, врачей не посещала. Апрельской ночью, находясь по месту жительства, она самостоятельно родила доношенную и жизнеспособную девочку. После этого женщина обернула ребенка в одноразовую пеленку и полотенца, поместила сверток в два полиэтиленовых пакета, после чего туго их завязала. Затем через окно балкона обвиняемая сбросила ребенка на крышу прилегающего к дому здания, а сама вернулась в комнату. Температура на улице тогда была около 7 градусов тепла.
Спустя недолгое время ребенка обнаружила соседка. Новорожденную девочку незамедлительно доставили в учреждение здравоохранения с общим переохлаждением, где ей оказали своевременную медицинскую помощь.
Действия матери квалифицированы по ч.1 ст.14, п.п.2 и 6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.
При изучении уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемой.
Ранее в отношении женщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор оставил ее без изменения.
Фото:© Sputnik / Констанция Ждановская
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