Покушение на убийство новорожденной дочери с особой жестокостью: в суд направлено уголовное дело

По материалам дела, женщина, когда узнала о нежеланной беременности, не стала обращаться в женскую консультацию для постановки на учет по беременности, врачей не посещала. Апрельской ночью, находясь по месту жительства, она самостоятельно родила доношенную и жизнеспособную девочку. После этого женщина обернула ребенка в одноразовую пеленку и полотенца, поместила сверток в два полиэтиленовых пакета, после чего туго их завязала. Затем через окно балкона обвиняемая сбросила ребенка на крышу прилегающего к дому здания, а сама вернулась в комнату. Температура на улице тогда была около 7 градусов тепла.