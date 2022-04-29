Покушения на тех, кто открыто говорит правду - подробности в "Клубе редакторов"

Мы говорили о попытке убийства российских журналистов и белорусских в 2020 году. Вот, когда власть слабая. Все происходило на Украине. То же самое ждало бы нас. Ни одного из здесь сидящих в студии, я не хочу пальцами показывать, не было бы, если бы здесь совершился государственный переворот или если бы внешнее управление перешло. Всех бы в течение года: кто повесился, кого посадили, кого бы убили. А кто-то бы уже и не пошел никуда выступать, потому что жить хочется. Вот так затыкается свобода.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

