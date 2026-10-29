Полесский и Уральский заповедники подписали Меморандум о сотрудничестве

Обмен опытом в сфере радиоэкологического мониторинга и управления территориями с повышенным радиационным фоном между Полесским и Уральским заповедниками поднимется на новый уровень. В рамках XXX Белорусского энергетического форума Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и ведущее предприятие ядерного оружейного комплекса России "Производственное объединение "Маяк" подписали Меморандум о сотрудничестве.

Алексей Екидин, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН:

"В Уральском федеральном округе расположен Восточно-Уральский радиоактивный след, где фактически по своему статусу проблема очень близко совпадает с тем, что происходит с Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником. Объединяя усилия, это проще решать по внесению изменений и дополнений в национальное законодательство, а Союзное государство также должно располагать той нормативной базой, которая позволит нам урегулировать все эти вопросы".

Максим Кудин, замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

"Мы понимаем, что периоды распада радионуклида достаточно длительные, и данные территории нужно рассматривать с двух аспектов: это радиационный аспект в части того, чтобы обеспечить защиту населения от этих территорий, а второй - биологический, чтобы вести исследования, которые сопряжены с изменением естественной среды".

Оба заповедника представляют собой уникальные объекты ядерного наследия. Полесский заповедник был создан в 1988 году в белорусской части зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, а Восточно-Уральский заповедник - в 1966 году на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа, образовавшегося после аварии на "Производственном объединении "Маяк".

Документ призван заложить основу для совместной научно-исследовательской деятельности на территориях ядерного наследия.