Полет на МКС - новая планка для Беларуси. Первым космонавтом станет девушка

Стали известны имена белорусских претенденток на полет в космос. Событие эпохальное - первый собственный космонавт в истории суверенной Беларуси!

И особенно приятно, что это будет именно девушка. По приглашению Владимира Путина Президент Беларуси побывал в центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке. Именно там девушки проходят необходимую подготовку.

Полет на МКС – новая планка для Беларуси как космической державы. Как это будет? Репортаж Илоны Красутской.



Первый белорусский космонавт полетит в космос, и это будет девушка. Кто претендентки по профессии? Как отнеслись к их решению близкие? Ну и, конечно, как проходят тренировки?

Три тысячи белорусов пытались пройти космический кастинг. Условия были серьезные: отличное здоровье -никаких хронических заболеваний, точный запрос был на рост и вес, обязательно высшее образование и знание английского языка. В итоге выбрали шесть девушек.

Не страшно. Желание перекрывает страх и тревожность. Мама мне сказала, что она бы никогда в космос сама не полетела, но если я хочу, есть желание - пожалуйста.



Дарья Михнюк, судебный эксперт

На первый взгляд кажется, что они участницы конкурса красоты, а не в космос собрались. Вопреки стереотипному мнению, что претендентки должны быть как-то связаны с авиацией, эта шестерка может удивить. Да, среди них есть двебортпроводницы национальной авиакомпании, но остальная четверка - это ученый, детский хирург, акушер-гинеколог и судебный эксперт. Самой молодой участнице 25, старшей 32.



Анастасия Ленкова, врач - детский хирург РНПЦ детской хирургии: Казалось бы, врачей нельзя чем-то удивить, но центр подготовки нас удивил. Наша жизнь изменилась с момента отбора. Спасибо огромное за доверие, поддержку, теплый прием.

Дарья Михнюк, судебный эксперт



Александр Лукашенко пообещал Анастасии Ленковой, если она полетит, потом обязательно взять ее к себе работать врачом.



Марина Василевская, бортпроводник: В первую очередь я бы хотела от всего нашего коллектива поблагодарить Вас за предоставленную возможность и за оказанную поддержку. Это чувствуется. Безумно счастливы, что у нас есть такой шанс быть в числе кандидатов для полета в космос. Я с уверенностью могу сказать, что мы готовы с честью и достоинством представить нашу страну на Международной космической станции.

Дарья Михнюк, судебный эксперт

По приглашению российского коллеги Александр Лукашенко накануне посетил центр подготовки космонавтов, где уже неделю шесть наших претенденток на полет в космос проходят необходимую подготовку. Это медицинское обследование, также проверяют способность организма к различным видам нагрузок. Тренажеры здесь один в один - все, как в космосе.

И все проходят испытание центрифугой. Одна из претенденток - бортпроводник Марина Василевская - сначала справилась с перегрузкой 4G, а потом 8G. В этот тяжелейший с физической точки зрения момент она должна была еще выполнять различные задачи. Так проверяют, как будущий космонавт может справиться со стрессовыми условиями.



Марина Василевская, бортпроводник: Ощущения незабываемые - на всю жизнь. Испытания сложные. Но так как я бортпроводник компании "Белавиа", немного легче.

Дарья Михнюк, судебный эксперт

В 2012 году, запустив свой спутник, Беларусь присоединилась к клубу космических держав. Фактически мы создали новую отрасль экономики. Это стало серьезным скачком в том числе и для науки. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Вместе с Россией разрабатываем перспективные технологии, работаем над созданием нового спутника. Весомая роль Беларуси в космосе когда-то была мечтой нашего Президента, равно как и свой отечественный автомобиль, своя атомная станция и биотехнологическая корпорация, технологии которой уже даже больше чем космос. Все принятые решения были для того, чтобы подняться на более прогрессивный уровень. Ну и, скажем прямо, чтобы наш человек полетел в космос - все это тоже идея Президента Беларуси. Так что слова Александра Лукашенко о том, что он устроил претенденткам веселую жизнь - с понятным намеком.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я уже сказал, что создал вам веселую жизнь. Говорю, будет что вспомнить.

Кроме различных тренировок девушки еще занимаются научной деятельностью. Полет на российский сегмент МКС запланирован на осень следующего года. Скоро медкомиссия вынесет вердикт, кто подходит по медицинским показаниям. Но окончательное решение за белорусской стороной. Впрочем, не важно, кто из девушек в итоге полетит в космос -Президент пообещал, что без работы никто не останется.

Дарья Михнюк, судебный эксперт