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Полет нормальный - белорусской гражданской авиации 90 лет!
Белорусской гражданской авиации сегодня 90 лет! В "крылатой" отрасли трудятся около 10 тысяч сотрудников. Речь не только о сопровождающих нас в полете пилотах и бортпроводниках, но и тех, кто обслуживает технику, пассажиров, обеспечивает безопасность в небе и на земле. С праздником работников отрасли поздравил Президент.
"Белорусская авиационная отрасль сегодня - отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли - настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию.
Особые слова признательности Президент адресовал ветеранам. В советское время гражданская авиация страны была частью "Аэрофлота", и лишь с распадом СССР собственные крылья расправила отечественная "Белавиа". Последние годы - время "турбулентности". Сперва на стойкость проверил ковид (и летать не перестали), а затем и санкции после вынужденной посадки Ryanair. В итоге Беларусь задала новые траектории полетов. Межправительственные и межгосударственные договоры сегодня заключены с полсотней стран. В этом году почти на 30 % увеличили оборот грузов, а "Белавиа" перевезла полтора миллиона пассажиров.
Экспортные услуги - от Белорусской академии авиации. Во всех смыслах "пилотный проект": как готовят к штурвалу самолета и когда выпускают в первый полет? Какие новые специальности летному вузу подсказывает время?
А также истории тех, чья работа - "витать в облаках". Сегодня в 9 вечера наберем высоту в "Главном эфире".
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