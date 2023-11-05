Полет нормальный - белорусской гражданской авиации 90 лет!

Белорусской гражданской авиации сегодня 90 лет! В "крылатой" отрасли трудятся около 10 тысяч сотрудников. Речь не только о сопровождающих нас в полете пилотах и бортпроводниках, но и тех, кто обслуживает технику, пассажиров, обеспечивает безопасность в небе и на земле. С праздником работников отрасли поздравил Президент.

"Белорусская авиационная отрасль сегодня - отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли - настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию.





Особые слова признательности Президент адресовал ветеранам. В советское время гражданская авиация страны была частью "Аэрофлота", и лишь с распадом СССР собственные крылья расправила отечественная "Белавиа". Последние годы - время "турбулентности". Сперва на стойкость проверил ковид (и летать не перестали), а затем и санкции после вынужденной посадки Ryanair. В итоге Беларусь задала новые траектории полетов. Межправительственные и межгосударственные договоры сегодня заключены с полсотней стран. В этом году почти на 30 % увеличили оборот грузов, а "Белавиа" перевезла полтора миллиона пассажиров.