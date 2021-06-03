Полет рейса Афины - Вильнюс разобрали по секундам в фильме-расследовании телеканала ОНТ

Полет рейса Афины - Вильнюс, с которого сошел скандальный пассажир, разобрали по секундам наши коллеги накануне. В фильме телеканала ОНТ показано, как происходила экстренная посадка самолета Ryanair в Минске. Дана и полная расшифровка радиопереговоров между экипажем и диспетчером. Из нее совершенно ясно: пилоты самостоятельно приняли решение приземлиться в Минске, хотя у них было право выбора. Также даны ответы и на все остальные вопросы, которые, впрочем, не хочет задавать сторона, призывающая к санкциям против нашей страны. Самое интересное во всем этом - сама ситуация, которая возникла в небе над Беларусью. Факты, собранные в фильме, говорят в пользу версии о том, что это была спланированная провокация для усиления давления на нашу страну.

Когда в салоне самолета, следующего по маршруту Афины - Вильнюс, прозвучит объявление о вынужденной посадке в Минске, у одного из пассажиров начнется истерика.

Редактору деструктивных телеграм-каналов Роману Протасевичу в Беларуси выдвинуто три серьезных обвинения. Ему есть чего бояться.

Сойдя с трапа, Протасевич проследует в автобус вместе со всеми. Никто как террориста его не задержит. Потом он станет в очередь на контроль. В какой-то момент даже кепку снимет, словно не веря, что все это с ним происходит в аэропорту Минска. В 14:53 он спокойно пройдет таможенный досмотр. Что бы произошло дальше - вопрос, не разорвись 18 минутами ранее настоящая информационная бомба.

Информационное цунами пролилось из офиса Светланы Тихановской. После этого сообщения Франака Вечорки у Протасевича уже не было ни единого шанса. В ГУБОП тоже читают новости. Добро пожаловать на родину, сынок. От Софьи Сапеги, редактора еще одного живодерского тг-канала, которая летела с ним тем же рейсом, Роман после приземления держится подальше, чтобы не привлекать к девушке внимание. Загадка для Протасевича и кто сделал с ним фото в автобусе, которое в итоге выложит Вечорко.

Белорусского истребителя он не видел. Просто потому, что перехвата не было. Он сопровождал самолет на расстоянии. Решение приземлиться в Минске пилоты приняли самостоятельно. Им только давали рекомендации. Не было ни угроз, ни приказов. Что такое принуждение к посадке? Например, 2016 год, Украина заставила сесть белорусский борт.

У Протасевича есть основания считать, что его могли посадить в Минске свои же.

Вынужденная посадка в Минске очень выгодна для оказания давления на Беларусь. Во-первых, хоть какая-то причина для введения очередных санкций. Во-вторых, авось из Протасевича получится сакральная жертва, и радикалы выйдут на улицу. Его еще даже не успели задержать в аэропорту, а устами Тихановской уже выдают целый опус фантазий о захвате самолета режимом. Дождь, как по щелчку, из последующих заявлений еврочиновников - тоже, скорее, свидетельство спланированной провокации. Каждое новое сообщение только сильнее подтверждает: вбрасывается вранье для эмоционально неустойчивых горячих голов. "Протасевича избили. Он в больнице". Вот вам он живой и здоровый. "Ах, нет, его пытают, синяки на лице и нос сломан". Достаточно загуглить фото сломанного носа, чтобы понять, насколько такие сообщения ядерная дичь. Единственный вред может нанести себе сам Протасевич чрезмерным курением. Ему даже это не запрещают. Что в тюремном меню?

После мяса с макаронами Роман много думает. Летел в Вильнюс, а прилетел в Минск. Отчего так вышло? Кто помог?

Еще одно важное признание Протасевича - полное отсутствие уличной протестной активности. Это понимают и по ту сторону границы Беларуси.

Но куда деть все эти расплодившиеся структуры беглых и псевдоправительств в изгнании? Им же надо что-то есть. Бесплатно макароны с мясом там им не подадут. Так что будьте уверены: если самолеты сажают, значит это кому-то очень нужно.