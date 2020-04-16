Полеты через Национальный аэропорт Минск сократились на 76 % из-за распространения COVID-19. Напомним, после 15 марта авиакомпании стали массово отменять запланированные рейсы. До этой даты аэропорт обслуживал 100 % полетов. Сейчас в сутки - 15-16 пассажирских рейсов и три грузовых: это чартерные и эвакуационные спецрейсы, прием и отправление грузовых рейсов, в том числе обслуживание воздушных судов с медицинской гуманитарной помощью.Отметим, по итогам первого квартала текущего года в аэропорту Минск было принято и обработано почти 5 тысяч тонн авиационных грузов, что на 33 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года.