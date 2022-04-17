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Полеты у границ Беларуси со стороны западных соседей участились в 2-3 раза
Для многих наемников Украина стала билетом в один конец. Их кураторы из НАТО тоже, судя по всему, сворачивать с деструктивного пути не собираются. Ведь никуда не делась активность у белорусских рубежей. Это даже больше похоже на военный и психологический прессинг.
К примеру, полеты у наших границ со стороны западных соседей участились в 2-3 раза. Сейчас группировка Североатлантического альянса в соседней Польше и странах Балтии увеличена и составляет около 20 тысяч военных и еще 5 сотен единиц тяжелой техники. Еще в прошлом месяце Соединенные Штаты были намерены передислоцировать в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", для "противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО". От чего и кого защищаться - не поясняется. Техника попала в пункт назначения.
Кроме того, группировка военно-морского флота альянса в Балтийском и Средиземном морях насчитывает почти десяток кораблей. По факту, это носители крылатых ракет, которые могут быть применены по объектам в Беларуси и западных областях России, а также по российским группировкам, участвующим в спецоперации в Украине. Налицо откровенная милитаризация по всем направлениям, не говоря уже о постоянных провокациях на наших границах, которые фиксируют пограничные службы. Что касается самой Беларуси, то страна поддаваться на них не намерена и тем более не собирается предъявлять необоснованные претензии сопредельным странам. Это отметил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Однако в случае каких-либо угроз и грубых действий, брошенных в нашу сторону, мы защитим национальные интересы и дадим адекватный ответ.
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