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Полевой лагерь "Юный спасатель" на берегу Плещеничского водохранилища
Участвуют команды из каждого района Минской области. 300 юношей и девушек готовы преодолеть непростые испытания и показать свои способности в противостоянии форс-мажорным ситуациям. Рассказывает Наталья Кузьмицкая.
Команда "Прометей" из Жодино готова предостеречь обо всех опасностях, которые могут поджидать человека в лесу.
Это уже третий полевой лагерь Елизаветы Осмоловской. Однажды девушка попала в детское объединение "Юный спасатель", начинала с творческих номеров на тему безопасности. Теперь не только знает все правила, но готова к физическим испытаниям пожарно-спасательной подготовки.
Сегодня полевой лагерь превратился в одну большую спортивную площадку, где 300 юных спасателей, школьники со всех районов области, моментально перемещаются от одного испытания к другому.
Это, пожалуй, самый сложный этап - дымокамера.
Областной полевой лагерь "Юный спасатель" проводится уже 16 лет подряд. Провели часть лета с пользой в нем уже несколько тысяч подростков. Некоторые так увлеклись пожарно-спасательным делом, что сейчас продолжают его уже на профессиональном уровне.
Еще два дня юные спасатели будут демонстрировать свои способности в противостоянии форс-мажорным ситуациям - оказание медпомощи, строевая подготовка. Кроме нового опыта, их ждут новые друзья и знакомства, которые обязательно продолжатся в следующем полевом лагере.
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