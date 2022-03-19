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Полевые столовые для нуждающихся граждан Украины организовал в приграничье Белорусский Красный Крест

Для нуждающихся граждан Украины, проживающих на приграничной территории, организованы полевые столовые. Это поручил сделать губернатор Гомельской области на совещании по вопросу помощи. С сегодняшнего дня волонтеры Красного Крестаразворачивают палатку-столовую на границе с Украиной. Первая благотворительная миссия заработала в Поддобрянке. Сюда могут приходить жители украинского приграничья и получать горячее питание.

Снабжение приграничья нарушено, многие украинцы пока не решаются оставлять свои дома. При необходимости в пункте Белорусского Красного Креста будет оказываться первая помощь - в нем дежурит медицинский работник.

Пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 15:00.

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