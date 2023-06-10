Помогает ли мороженое при больном горле

Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, заявилазаместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня.

"Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", — отметила Пшеничная.

Она отметила, что для обезболивающего эффекта есть более безопасный способ — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит, подчеркнула Пшеничная.

По ее словам, если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело.

Она отметила, что для обезболивающего эффекта есть более безопасный способ — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит, подчеркнула Пшеничная.

По ее словам, если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело.

Переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это уже в свою очередь способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям, пояснила Пшеничная.

В первую очередь следует опасаться ангины, так как это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии.

"Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения", — добавила специалист.