Полезны ли грибы?

По словам диетологов, грибы не являются источником витаминов и минералов.





Попробуем разобраться, грибы полезный или бесполезный продукт?

Если грибы продукт бесполезный, почему тогда весной и осенью миллионы грибников вооружаются большими корзинами и начинают свою тихую грибную охоту. Наверное потому, что искать их в лесу - это не столько охота за едой, сколько азарт, движение и удовольствие быть на природе!

Хотя грибы вкусные! Не зря их маринуют, жарят, варят, сушат.

Существует мнение, что грибы - прекрасный источник белка. Это верно? - Нет. Это миф.

Грибы - это отличный источник клетчатки, витаминов, минералов, но белка в грибах минимальное количество. Например, в 100 граммах шампиньонов содержится всего 4 грамма белка. В таком же количестве мяса содержится 20 граммов, а в сое 30 граммов белка.

Маринованные грибы и соленые. В чем разница?

Маринованные грибы делают в уксусе (в уксусе они сохраняют дольше срок годности). В маринованных и соленых грибах содержится большое количество соли, а это вредно для людей с повышенным артериальным давлением. Помимо этого, соль отлично задерживает воду в организме. Маринованные и соленые грибы будут неблагоприятны для тех, кто страдает заболеваниями почек. Они должны быть в минимальном количестве.

Как правильно хранить грибы. Многие не знают, что баночку соленых грибов мы можем хранить не дольше 6 месяцев и при температуре 5-6 градусов. Если дольше, то это может быть крайне опасно. Почему маринованные грибы хранятся дольше? Маринованные грибы мы можем хранить при температуре 8 градусов даже 2 года. И нужно быть крайне внимательными. Если вы заметили, что баночка треснула или крышечка вздулась, или вскрыли баночку, а там какой-то непонятный налет, ни в коем случае не употребляйте в пищу. Не нужно переваривать, пережаривать, как пишут на форумах. Это крайне опасно! От банального отравления до смертельного исхода.

Жареные и вареные грибы.

При термической обработке огромное количество жидкости испаряется. Поэтому многие добавляют много масла или сметаны. В итоге получается крайне калорийный продукт. При термической обработке грибы теряют все полезные свойства. Все витамины, минералы, соли, которые мы так хотим получить, мы не получим из жареных грибов.

Несмотря на то, что есть рецепты приготовления блюд из сырых грибов шампиньонов, я не рекомендую. Мы все же не знаем, как они росли, чем были обработаны, как собраны.

Сушеные грибы.

Сушеные грибы - просто рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. Можно добавить и в суп, и в салаты. Полезно и вкусно.

Грибы содержат хитин, который сложно переваривается. Не стоит давать детям до 7 лет.

Хотя в Великобритании рекомендуется вводить грибы в рацион ребенка уже с 2-летнего возраста. Это касается шампиньонов.

В грибах именно ножка накапливает все токсичные вещества из почвы.

Грибы - мощный стимулятор желудочной секреции. И в соусах они полезны для людей с гастритом, у которых пониженная секреция.

Говоря о пользе грибов для организма, необходимо помнить, что они являются сорбентами и накапливают в себе все, что содержится в окружающей среде. В том числе и токсические вещества.

Вы услышали, что белка в них лишь маленький след. Они сложно усваиваются организмом, а после термообработки все те полезности, которые и есть, просто улетучиваются.

Вывод: гриб - это питание, скорее, для души, но никак не для тела.