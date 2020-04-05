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Полезные советы от диетологов для поддержания иммунитета - в "Главном эфире"
Белорусские диетологи предлагают свою формулу питания для поддержания иммунитета. Достаточное употребление белка и сокращение сахара в рационе. Белорусские диетологи предлагают свою формулу питания для поддержания иммунитета. Сейчас в рацион необходимо включать больше свежих овощей и фруктов - это клетчатка и витамины. Белок необходим для правильной работы иммунной и других систем организма. Также в рационе должны присутствовать полезные жиры. А вот количество употребляемой выпечки из белой муки, сахара, а также сладких напитков в период респираторных заболеваний лучше сократить.
Репортаж с полезными советами по питанию и образу жизни в период подъема заболеваемости, а также советы по укреплению здоровья от знаменитых спортсменов, диетологов и даже балерины смотрите сегодня вечером в "Главном эфире".
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