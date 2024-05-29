Полезный проект: ученики из Дзержинска предложили устанавливать аппараты с полезным завтраком и полдником

Первый бизнес в 15 лет. Современных школьников этим уже не удивить. В Минской области почти сотня стартапов. В СШ № 2 Дзержинска разработали полезный проект. Ученики предлагают ставить аппараты с полезным завтраком и полдником, а также с канцелярией. Такие девайсы работают круглосуточно. Это важно для тех, кто учится во вторую смену. Этот бизнес-проект разработали в рамках занятий по финансовой грамотности.