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Полезный проект: ученики из Дзержинска предложили устанавливать аппараты с полезным завтраком и полдником
Первый бизнес в 15 лет. Современных школьников этим уже не удивить. В Минской области почти сотня стартапов. В СШ № 2 Дзержинска разработали полезный проект. Ученики предлагают ставить аппараты с полезным завтраком и полдником, а также с канцелярией. Такие девайсы работают круглосуточно. Это важно для тех, кто учится во вторую смену. Этот бизнес-проект разработали в рамках занятий по финансовой грамотности.
Вообще проект зародился в рамках факультатива по финансовой грамотности, который я веду у старшеклассников. Изначально этот проект разрабатывался с Романом Кирилловым, но так как он в этом году выпускается, проект передаем 10-классникам.
Экоинициативы поддерживают и развивают и в Негорельской средней школе. Более 7 лет ученики выращивают туи, ели и можжевельник. Знакомят покупателя с биопродукцией на местной ярмарке. Урожай выращивают на территории школы. Поддерживает проект лесхоз.
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