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Поликлинике № 6 г. Минска исполнилось 75 лет, коллектив принимает поздравления

Столичной Центральной районной поликлинике № 6 исполнилось 75 лет! История помощи людям и лечения самых сложных заболеваний складывалась из профессионализма и самоотдачи сотрудников - врачей и медицинских сестер. Все они получили заслуженные награды и памятные дипломы во время праздничного концерта в честь юбилея. Подарком для виновников торжества стали и музыкальные номера белорусских артистов.

Поликлиника № 6 - многопрофильное лечебное учреждение, в котором оказывают квалифицированную медицинскую помощь по 24-м специальностям. Недавно здесь прошел капитальный ремонт. Обновилась техническая база, появились новые кабинеты для занятий ЛФК, а также современные зоны водолечения.

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