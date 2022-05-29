Поликлинике № 6 г. Минска исполнилось 75 лет, коллектив принимает поздравления

Столичной Центральной районной поликлинике № 6 исполнилось 75 лет! История помощи людям и лечения самых сложных заболеваний складывалась из профессионализма и самоотдачи сотрудников - врачей и медицинских сестер. Все они получили заслуженные награды и памятные дипломы во время праздничного концерта в честь юбилея. Подарком для виновников торжества стали и музыкальные номера белорусских артистов.