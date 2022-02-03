Поликлиники Беларуси будут работать в субботу и воскресенье

В Беларуси отмечается увеличение количества заболевших ОРЗ и ковид-инфекцией, в том числе среди детей. В связи с этим Минздрав рекомендует воздержаться от проведения вечера встречи выпускников, который традиционно проводится в первое воскресенье февраля, и перенести празднование на период после стабилизации эпидемиологической ситуации. Речь идет о мероприятиях в учреждениях образования и на объектах общепита. Встречи рекомендуют организовать через программы для видеоконференций.



В связи с подъемом заболеваемости продлевается режим работы поликлиник. Начиная с 5-го и 6-го февраля, прием пациентов будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медучреждения самостоятельно. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки.