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Поликлиники Беларуси будут работать в субботу и воскресенье
В Беларуси отмечается увеличение количества заболевших ОРЗ и ковид-инфекцией, в том числе среди детей. В связи с этим Минздрав рекомендует воздержаться от проведения вечера встречи выпускников, который традиционно проводится в первое воскресенье февраля, и перенести празднование на период после стабилизации эпидемиологической ситуации. Речь идет о мероприятиях в учреждениях образования и на объектах общепита. Встречи рекомендуют организовать через программы для видеоконференций.
В связи с подъемом заболеваемости продлевается режим работы поликлиник. Начиная с 5-го и 6-го февраля, прием пациентов будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медучреждения самостоятельно. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки.
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