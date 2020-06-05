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Поликлиники изменили режим работы
В период распространения вирусных заболеваний изменили свой режим работы и поликлиники.
Измерение температуры при входе, разграничение потоков посетителей и мобильные лаборатории на колесах. Чтобы свести риск заражения инфекциями к минимуму, организованы специальные бригады, которые проводят лечение и реабилитацию на дому. Осваивают врачи и онлайн-консультации пациентов. О новых условиях работы медиков в репортаже Юрия Карнеловича.
Измерение температуры у каждого посетителя - теперь обязательная процедура у входа в 4-ю поликлинику Гродно. А еще наличие медицинской маски у посетителя и дезинфекция рук. Только выполнив эти несложные требования, горожане могут попасть на прием к врачу или в рентген-кабинет. Мера вынужденная, но посетители относятся с пониманием.
В поликлиниках разграничили потоки посетителей
Весь медперсонал, прежде чем попасть на рабочие места, проходит через так называемую шлюзовую камеру с дезинфекцией. И только облачившись в специальные комбинезоны и средства индивидуальной защиты, медики отправляются на прием к пациентам.
В поликлинике еще несколько месяцев назад разграничили потоки посетителей. Людей с повышенной температурой сразу же направляют в изолированный бокс с отдельным входом. Здесь же проводятся необходимые анализы и исследования.
Чтобы поставить правильный диагноз и назначить дальнейшее лечение, в местной лаборатории проводятся экспресс-тесты на наличие антител в крови пациента.
Людмила Нефедова, врач лабораторной диагностики городской поликлиники № 4 г. Гродно:
"Метод прост, удобен, так как позволяет выдать результат буквально через 15 минут. Исследование выполняется обученным персоналом. Иммуноглобулины М указывают на первичную или недавнюю инфекцию. Иммуноглобулины G указывают на вторичную инфекцию или на позднюю стадию заболевания".
Онлайн-консультации пациентов
В 4-й поликлинике посетителей больше не стало. Все работают в штатном режиме. Продолжают принимать пациентов и с различными неинфекционными заболеваниями. Для них, правда, тоже отдельные изолированные помещения. Осваивают медики и онлайн-консультирование.
Мобильные лаборатории обслуживают граждан на дому
По-новому работают все поликлиники страны. К примеру, в Барановичах сделать кардиограмму, сдать биохимический и общий анализ крови горожане теперь могут не выходя из дома. В бригаде мобильной лаборатории на колесах работает три специалиста. Все нужное оборудование легко транспортируют на обычной легковой машине. Елена Янковская недавно перенесла операцию из-за травмы плеча, сейчас восстанавливается. Чтобы реже ходить по врачебным кабинетам, вызывает лабораторию на дом. Все, как в поликлинике, только без очереди.
Кол-центры открылись в поликлиниках
Кол-центр открыли в реорганизованном реабилитационном отделении центральной поликлиники. Пациентов здесь консультируют с 8 утра до 8 вечера. За рабочий день принимают больше 100 звонков. По телефону можно не только вызвать лабораторию на дом, но и заказать рецепт на лекарства.
По словам медиков, благодаря работе в том числе и такого кол-центра пациенты стали реже ходить в поликлинику. А это снизило риск распространения инфекции.
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