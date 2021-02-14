Политическая страховка. ВНС должно стать конституционным органом. Мнения людей

ВНС должно стать конституционным органом. Политическая страховка на случай непредвиденной ситуации.



Давайте дадим слово народу. Вот такие мнения мы собрали по всей стране.



"Полностью солидарна с нашим Президентом, что образование является важнейшим приоритетом в нашей политике государственной. Как учитель истории я считаю необходимым и важным развивать гражданско-патриотическое воспитание в учреждениях образования. Я считаю, что для развития нашей страны нужно начинать непосредственно с самого себя. Чтобы у нас все получилось, мы должны все добросовестно трудиться, чтобы у нас и наших детей было достойное будущее, и мы жили в независимой и свободной, процветающей стране".



"Я как студент историк, мне, конечно, было важно услышать то, что история нашей страны, она будет сохраняться и развиваться… Больше будет рассказано про историко-культурные памятники, историко-культурное наследие нашей страны. Потому что это очень важно".



"На предстоящую пятилетку мне бы хотелось, чтобы сохранились тенденции развития, как промышленности, так и сферы образования, здравоохранения. Мы сумели сохранить наши производства, нашу экономику - сферы, которые дают основное наполнение нашего бюджета".



"Сделан акцент на необходимости проведения ярких, масштабных акций, направленных на стабильное и уверенное развитие нашего государства. Хочется отметить, что мероприятия по сохранению и популяризации культурного наследия в этом году, объявленным Годом народного единства, должны быть актуальными и востребованными".



"На Всебелорусском собрании я услышал самое главное: что будет построено более 30 комплексов спортивных в малых городах. И это большая возможность для будущей молодежи показать себя в определенном спорте, попробовать что-то новое. Возможно, стать знаменитым спортсменом".





О главных ориентирах до 2025 года по итогам ВНС рассказал премьер-министр Роман Головченко