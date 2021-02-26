Политическая воля всегда будет вызывать негатив от недоброжелателей

И к нам приезжал Бил Клинтон, и нас все хлопали по плечу, говорили: "Молодцы, идите вперед!" А мы становились все слабее и слабее. Или возьмите нашу соседку - Украину. Каждый день туда приезжает новый международный чиновник. Каждый день их хвалят, по телефону звонят. Даже говорят, кого министром назначить, кого генпрокурором назначить. Это что, суверенитет и независимость? И при этом народ с каждым днем живет все хуже. Социальные институты разваливаются".