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Политическая воля всегда будет вызывать негатив от недоброжелателей
И к нам приезжал Бил Клинтон, и нас все хлопали по плечу, говорили: "Молодцы, идите вперед!" А мы становились все слабее и слабее. Или возьмите нашу соседку - Украину. Каждый день туда приезжает новый международный чиновник. Каждый день их хвалят, по телефону звонят. Даже говорят, кого министром назначить, кого генпрокурором назначить. Это что, суверенитет и независимость? И при этом народ с каждым днем живет все хуже. Социальные институты разваливаются".
Полное единение с иностранными партнерами невозможно, считает политик. И главная причина - отстаивание позиций белорусского народа за рубежом никому попросту неинтересно.
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