Политические преследования в США: кого и как выбросили на улицу, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Индустрия на службе партии. Как демократы в преддверии выборов зачищают медийное поле. Атаки на журналистов и громкие увольнения: лишиться карьеры за свою точку зрения.

Политические преследования в США: без права на мнение. Кого и как выбросили на улицу - истории изгнаний в "Понятной политике". Смотрите 1 мая после "Панорамы" на "Беларусь 1".