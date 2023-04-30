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Политические преследования в США: кого и как выбросили на улицу, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Индустрия на службе партии. Как демократы в преддверии выборов зачищают медийное поле. Атаки на журналистов и громкие увольнения: лишиться карьеры за свою точку зрения.

Политические преследования в США: без права на мнение. Кого и как выбросили на улицу - истории изгнаний в "Понятной политике". Смотрите 1 мая после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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