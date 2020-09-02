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Политические силы Верховной рады Украины выступают в поддержку Беларуси

Политические силы Верховной рады Украины оказали поддержку Беларуси в нынешней непростой обстановке. Один из депутатов - Илья Кива - в знак солидарности пришел на открытие сессии с государственным флагом нашей страны.

Народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказывает (подробности в видео).

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