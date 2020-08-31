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Политические забастовки могут привести только к экономическому кризису на предприятиях

Объем промышленного производства Беларуси во второй половине этого года демонстрирует рост. А политические забастовки могут привести только к экономическому кризису на предприятиях, отметил в интервью нашему телеканалу российский эксперт Василий Колташов (подробности в видео).

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