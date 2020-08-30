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Политический аналитик Петр Петровский: Конфликты в стране - время, когда особенно важно объединить общество

Политики и эксперты не перестают обсуждать ситуацию в стране. По мнению политического аналитика Петра Петровского, конфликты в стране - время, когда особенно важно объединить общество. Только так можно противостоять внешним угрозам. Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость, в том числе - в финансово-промышленной сфере.

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