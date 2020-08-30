3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Политический аналитик Петр Петровский: Конфликты в стране - время, когда особенно важно объединить общество
Политики и эксперты не перестают обсуждать ситуацию в стране. По мнению политического аналитика Петра Петровского, конфликты в стране - время, когда особенно важно объединить общество. Только так можно противостоять внешним угрозам. Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость, в том числе - в финансово-промышленной сфере.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все