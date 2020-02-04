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Политический обозреватель АТН Андрей Кривошеев возглавил Белорусский союз журналистов

Политический обозреватель АТН Андрей Кривошеев возглавил Белорусский союз журналистов

Его кандидатура была поддержана единогласно на заседании внеочередного пленума организации. Предыдущий глава БСЖ Анатолий Лемешенок, руководивший структурой последние 15 лет, станет зампредседателя по делам ветеранов журналистики.

Руководство и коллектив Белтелерадиокомпании искренне поздравляют коллегу и желают Андрею Кривошееву творческих успехов во всех начинаниях.

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