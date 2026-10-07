Пока Европа критикует других за несоблюдение демократии и свободы слова, в их странах людей жестко избивают за мирные требования, а Брюссель молчит.

"В Европе власти всегда ведут политику двойных стандартов. С одной стороны, все за демократию, за соблюдение прав человека, но это если нужно "шатать" в других странах государственный режим. А если в их странах что-то такое происходит, кто-то чем-то недоволен, то разгоняют их брандспойтами, слезоточивым газом. При этом мы видим, что рейтинги падают ниже 20 % и в Германии, и во Франции, и в Испании, и в других странах Евросоюза, но никто не идет навстречу интересам населения. Вместо этого там все пытаются закрутить гайки, увеличить расходы на оборону, на войну в Украине. Это процесс, который практически не имеет выхода. Если так будет продолжаться дальше, скорее всего, это приведет к серьезнейшим потрясениям для стран Европейского союза", - отметил председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России Олег Лушников.