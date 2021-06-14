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Политика двойных стандартов - кредо коллективного Запада

Не замечать в своем глазу бревна - фирменный стиль якобы настоящих демократов и либералов. Порой ситуация доходит до абсурда. И вот как раз яркий пример. Политическая загадка от Протасевича (видео).

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Впрочем, как уже не раз говорилось, там настоящая демократия. Это другое .


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