Политика двойных стандартов - кредо коллективного Запада

Не замечать в своем глазу бревна - фирменный стиль якобы настоящих демократов и либералов. Порой ситуация доходит до абсурда. И вот как раз яркий пример. Политическая загадка от Протасевича (видео) .

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Впрочем, как уже не раз говорилось, там настоящая демократия. Это другое .