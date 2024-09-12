Политолог из США Стив Самарин поздравил белорусов с Днем народного единства

"Я бы хотел поздравить Беларусь и ее жителей с этим чудесным праздником. Беларусь воистину жемчужина Европы, страна для жизни. Я от всей души поздравляю всех белорусов с этим чудесным праздником - с Днем народного единства. Желаю, чтобы единение продолжалось многие века. Вообще, считаю, что этот праздник отражает великолепную и важнейшую тенденцию - объединение народа и обретение полной независимости, которое и произошло".