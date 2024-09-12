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Политолог из США Стив Самарин поздравил белорусов с Днем народного единства
День народного единства для белорусов имеет огромное историческое значение, а в нынешней геополитической обстановке сплоченность общества - важнейшая ценность, отметил американский политолог Стив Самарин.
Стив Самарин, политолог (США):
"Я бы хотел поздравить Беларусь и ее жителей с этим чудесным праздником. Беларусь воистину жемчужина Европы, страна для жизни. Я от всей души поздравляю всех белорусов с этим чудесным праздником - с Днем народного единства. Желаю, чтобы единение продолжалось многие века. Вообще, считаю, что этот праздник отражает великолепную и важнейшую тенденцию - объединение народа и обретение полной независимости, которое и произошло".
Благодаря тому что Беларусь помнит о своем историческом наследии, стране и удалось сохранить единство.
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