Не Зеленский отверг мирный план Трампа, а Западная Европа, глобалисты отвергли план Трампа. Об этом заявил Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, политолог-американист (Россия).

"Потому что план Трампа криво, косо, но это мир. Трампу нужен мир для того, чтобы показать это на промежуточных выборах в ноябре и уж тем более с перспективой на 2028 год (президентские выборы). Западной Европе это не нужно, глобалистам это не нужно. Собственно говоря, и вся разница. Поэтому вообще не имеет никакого значения, что там говорит Зеленский, но ответ глобалистов НАТО - это путь к войне. Мир не нужен им. Потому что если будет мир, то тогда люди сразу начнут спрашивать по поводу нелегальной миграции и преступности. Если будет мир, сразу люди спросят, особенно в Германии, простите, а где Volkswagen, а где Mercedes?" - прокомментировал политолог.