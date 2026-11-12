Диалог в Абу-Даби о завершении конфликта в Украине стал еще одним важным шагом к миру в регионе. На фоне нарастающей экономической и политической усталости западных стран стороны пытаются договориться. Это тот случай, когда просто заявлений уже недостаточно - нужны реальные практические механизмы.

Российский политолог Алексей Ярошенко считает, что конфликт завершился бы, если бы России были предложены реальные механизмы урегулирования. По его словам, достаточным стало бы обязательство Запада заставить Украину подписать основные пункты и требования России.

"Они понятны: сокращение вооруженных сил, проведение денацификации и уголовное наказание всех, кто был задействован в преступлениях современных нацистов и продвижении их идеологий, полный отказ от вступления Украины в НАТО и, безусловно, признание территориальной целостности Российской Федерации в нынешних границах", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если бы Запад оказал давление и украинская элита заявила о готовности, соглашения были бы подписаны. Однако этого не происходит, поскольку, по мнению политолога, Запад не заинтересован в урегулировании конфликта.

"Они запустили этот рискованный антироссийский русофобский военный стартап и продолжают быть его спонсорами. Мы знаем, что Европа, например, уже продлила даже не до 2027, а до 2028 года программу помощи Украине и расширила миссию, связанную с помощью Украины. Поэтому всерьез и надолго готовятся на Западе к конфликту против России. Мы это видим", - заявил Алексей Ярошенко.