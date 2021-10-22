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Политолог Александр Шпаковский - гость программы "Скажинемолчи"
Уголовные санкции против собственности беглых оппозиционеров такую идею сейчас активно продвигает экспертное сообщество политологов. Об этом сегодня заявил Александр Шпаковский в передаче "Скажинемолчи". Например, если человек владеет в Беларуси квартирами или другой недвижимостью, предлагается изымать у него имущество в пользу страны при условии, что оно получено от государства. При этом политолог подчеркнул, еще важно, чем этот оппозиционер занимается в другой стране.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на YOUTUBE-канале "Беларусь 1"
Также в программе говорили и о переоценке ценностей, об угрозах во время информационной войны и о "травле" публичных людей в социальных сетях. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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