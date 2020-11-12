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Политолог Александр Шпаковский убежден в нормализации ситуации в Беларуси
Свой прогноз о политических событиях в нашей стране на ближайшее время высказал Александр Шпаковский. Политолог убежден в нормализации ситуации в Беларуси. И в первую очередь, он верит в мудрость белорусского народа. Таким мнением эксперт поделился во время дискуссионной площадки в Доме дружбы народов, где собрались депутаты, руководители госорганов и представители общественных организаций. К слову, дискуссионные площадки работают по всей стране. А темы самые разные - от молодежной политики до социальной сферы и экономики.
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