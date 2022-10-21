Политолог Андрей Мамыкин: О чем тоскуют в Латвии и почему люди в панике

Нарастает социальное обострение в Латвии. Оплата коммунальных платежей становится не по карману местным жителям. Долги населения за отопление и электроэнергию становятся все больше. Увеличивается количество малоимущих. Стремительно растет численность посетителей мест раздачи горячих бесплатных обедов. По мнению эксперта из Латвии Андрея Мамыкина, рассчитывать на господдержку жителям Латвии не стоит.



"По теплу истосковались в Риге. Цены ударили больно потому, что ровно с 1 октября (вернее даже со 2 октября), на следующий день после выборов в Сейм Латвии, цена на отопление, к примеру, многоквартирных домов возросла ровно в 2 раза. То есть квартира, где стоимость отопления прошлой зимой было 200 евро в месяц, сейчас будет стоить 400 евро в месяц, - пояснил политолог. - Соответственно цена выросла в 2 раза, то есть на 100 %. Ни пенсии, ни средней заработной платы, ни стипендии студентам - этого нет, но есть резкий рост цены на энергоносители".



Андрей Мамыкин рассказал, что люди очень беспокоятся, они в панике, они не знают, как выжить. Поддержка только формальная.



"Например, можно получить один раз пособие 60 евро на покупку дров, причем даже не надо никаких документов подавать. Просто по заявке. Но это один раз только 60 евро, не 600, не каждый месяц. У нас резко возросло количество людей, которые стоят в очереди, чтобы покушать в Риге, - отметил публицист. - О социальной поддержке, конечно, можно только мечтать, можно с завистью смотреть на некоторые другие соседние наши страны, где эта социальная поддержка оказывается не на словах, а на деле, например, Республика Беларусь".



