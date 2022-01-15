Политолог Андрей Манойло: Миротворцы ОДКБ - антибиотик от цветных революций

На примере Казахстана стало понятно, что, как только ОДКБ там появилась, даже не вступая в столкновения с протестующими, потому что войска ОДКБ просто взяли стратегически важные объекты под свой контроль, но этого оказалось достаточно, чтобы мятежники начали разбегаться, бросать оружие, пытаться прорваться куда-то в сторону границы Казахстана с сопредельными странами, уйти в горы там, где это возможно. Поэтому вот весь этот эффект и был налицо. И американцы неожиданно поняли, что теперь применять технологию цветных революций не настолько просто, как это было еще, например, в двадцатом году. То есть, теперь всегда надо будет делать поправку на то, что страны - члены ОДКБ придут на помощь любой стране, любому государству, входящему в эту организацию, в которой американцы попытаются сменить власть насильственным путем. Это, собственно говоря, и не понравилось Западу. Причем не понравилось настолько - они были не в ярости, они были в растерянности. И те заявления, которые мы видели со стороны западных политических лидеров, то, что они потребовали дать объяснение, на каком основании ОДКБ появилась на территории Казахстана, это типичная истерическая реакция, это истерика.

События в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно дали понять западным кураторам: участники договора не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовывать сценарии цветных революций.Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал российский политолог, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.