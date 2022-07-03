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Политолог Андрей Стариков поздравил белорусов с Днем Независимости

Белорусы - сильная нация, которая показала всему миру, что сломать суверенитет и расколоть страну не получится ни у кого. Именно поэтому сегодняшний праздник - День Независимости - для всех белорусовособенный. Это еще и день мужества, стойкости и единства. Мнение политолога Андрея Старикова.

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