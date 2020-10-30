Политолог Эксперт Эйнарс Граудиньш о призывах не выходить на работу

Безусловно, призывы не выходить на работу - это желание внешних сил ослабить экономику Беларуси. Таково мнение известного латвийского политолога. Многие белорусские предприятия знают далеко за пределами страны. Они прочно заняли свою нишу. Остановить реальный сектор страны - значит отдать эти позиции конкурентам! В этом - конечная цель зарубежных координаторов.