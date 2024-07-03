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Политолог из Азербайджана адресовал народу Беларуси добрые слова и поздравления с Днем Независимости
На всем историческом пути рядом с белорусами и наши союзники, и истинные друзья. Добрые слова и поздравления с Днем Независимости адресовал народу Беларуси политолог из Азербайджана Ильгар Велизаде.
Для меня большая честь поздравить белорусский народ с Днем Независимости. Сегодня мы тоже радуемся успехам Беларуси, потому что эта страна, несмотря на трудности, с которыми сталкивается, продолжает свой путь независимого развития. Беларусь не зависит от центров принятия решений извне, она строит свою политику, исходя из долгосрочных, национальных интересов белорусского народа. И, конечно, нам очень приятно на этом важном пути быть рядом с Беларусью.
Политолог из Азербайджана подчеркнул, что сегодняшний юбилей независимости, праздник и для них, потому, что они считают себя друзьями Беларуси и белорусского народа.
"Мы очень радуемся тем успехам, которые Беларусь достигла за последние годы и со своей стороны, конечно, были бы рады, чтобы наше взаимодействие продолжалось, укрепляя, в том числе, независимость и Беларуси и Азербайджана", - такое мнение высказал Ильгар Велизаде.
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