Политолог из Азербайджана адресовал народу Беларуси добрые слова и поздравления с Днем Независимости

Для меня большая честь поздравить белорусский народ с Днем Независимости. Сегодня мы тоже радуемся успехам Беларуси, потому что эта страна, несмотря на трудности, с которыми сталкивается, продолжает свой путь независимого развития. Беларусь не зависит от центров принятия решений извне, она строит свою политику, исходя из долгосрочных, национальных интересов белорусского народа. И, конечно, нам очень приятно на этом важном пути быть рядом с Беларусью.