Политолог из Киева Кирилл Молчанов высказал мнение в отношении координационного совета

Абсолютное большинство белорусов - мы в этом уверены - четко понимают, что только своим трудом они могут обеспечить свое благосостояние. А призывы из-за рубежа бастовать и не оплачивать коммуналку только разрушат экономику страны, и нам с вами придется ее восстанавливать. В том, что белорусам хватит здравого смысла не пойти по пути Украины, убежден и политолог из Киева Кирилл Молчанов. Высказал эксперт и мнение в отношении координационного совета (видео).