3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Политолог из Киева Кирилл Молчанов высказал мнение в отношении координационного совета
Абсолютное большинство белорусов - мы в этом уверены - четко понимают, что только своим трудом они могут обеспечить свое благосостояние. А призывы из-за рубежа бастовать и не оплачивать коммуналку только разрушат экономику страны, и нам с вами придется ее восстанавливать. В том, что белорусам хватит здравого смысла не пойти по пути Украины, убежден и политолог из Киева Кирилл Молчанов. Высказал эксперт и мнение в отношении координационного совета (видео).
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все