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Политолог из Латвии Нормунд Гростиньш о лицемерии и одиозных решениях Запада
Беларусь по отношению к украинцам не могла поступить иначе. Ведь люди вынуждены были бежать из своей страны. Именно у нас просили помощи, именно здесь мечтали обрести новый дом. На новую родину, в Германию, стремятся и беженцы из Ирака, Ирана, Сирии... Старую-то разбомбили, еще и скрыли массовые убийства мирных жителей, о которых писал WikiLeaks.
Подобное унижение в Вашингтоне, кстати, не смогли стерпеть.
И вот уже высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Штатов об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Того самого, что показал всему миру материалы, разоблачающие незаконные действия США во время военных интервенций на Ближнем Востоке. В США против него выдвинуты 18 уголовных обвинений и грозит до 175 лет тюрьмы. Такая вот свобода и прессы и слова… Всем, кто переходит дорогу или не подчиняется, применяют известные меры. Так беженцам вместо объятий родственников уготован железный занавес. А Беларуси - пятый пакет санкций…
О лицемерии и одиозных решениях Запада мы поговорили с политологом из Латвии Нормундом Гростиньшем.
- Нормунд, добрый день! Больше недели прошло с того момента, как Запад ввел очередные санкции. Уже под предлогом того, что именно Беларусь якобы стала организатором миграционного кризиса и именно Беларусь отовсюду собрала мигрантов, чтобы развалить Евросоюз? Полагаете, санкции помешают коварному плану?
- Мы ведь знаем из истории, что нигде и никогда никакие инструменты давления не решали проблемы. И уж точно не заставят любую уважающую себя страну плясать под дудку Запада из-за санкций. Зачем тогда все это?
- Мы ведь понимаем, что санкции - это дорога с двусторонним движением. Поэтому глупо было бы надеяться, что мы смолчим. Ответили уже на этой неделе продовольственным эмбарго. Как Вы оцениваете такое решение?
- Пострадает ли экономика европейских стран, в частности Прибалтики, из-за санкций - причем, как ответных, так и своих? Ведь даже ограничениями против Беларуси они перекрывают воздух многим своим же компаниям.
Транзитная отрасль в случае Литвы. Вполне нормально развивался бы порт, могли бы развивать его дальше. Но решили, что будут заниматься вместо экономики такой очень своеобразной политикой. И сами от этого пострадали. У нас то же самое, когда литовцы сделали эту ошибку, у нас был шанс взять эти грузовые потоки к себе. Вместо того чтобы пойти снимать госфлаг Беларуси, мэр Риги озаботился бы лучше экономическим сотрудничеством Рижского порта. Я думаю, что на выборах следующего года есть хороший шанс, что избиратель даст свою оценку той политике, которая проводилась против экономики, против людей.
- Страдают от санкций в итоге обычные люди. Вот, например, жители стран Балтии вынуждены следить за ростом цен на электричество в режиме онлайн. Биржевая стоимость мегаватт-часа очень нестабильна: то 250, то 1000 евро. Вместо того чтобы покупать на адекватных условиях электроэнергию у нас. Получается, насолить Беларуси оказалось важнее интересов собственных граждан?
- Если посмотреть на карту Европы, откуда уезжают, то Латвия и Литва бьет все рекорды, такого нет даже в странах с военными действиями.Есть вероятность, что после расчета финансовых потерь от своих же решений Запад перестанет пытаться всех запугивать и будет вести ну как минимум прагматичную политику без ущерба для своих же людей?
- Они должны понимать, что первые шаги с продовольствием - это еще очень умеренный ответ.
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