Противостоять цветным революциям - сегодня ключевая задача для белорусской власти. Это нам в интервью рассказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш. Причем сценарии, по которым развиваются подобные события и в других странах, очень похожи. А значит иностранное вмешательство очевидно.



