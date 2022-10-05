Политолог Янковский о грубейших просчетах польских лидеров

Проблема в том, что каких-то ресурсов просто не будет вообще. Цена ценой, а что если угля не будет вообще?Этой зимой может быть очень холодно, и я боюсь, что у нас будут жертвы такой политики. А еще, надо сказать, у нас есть несколько примеров того,что компании не хотят работать в будущем, потому что слишком дорогие для них ресурсы. Это будет много безработных людей. Посмотрите, это только начало проблемы.

Томаш Янковский, политолог (Польша)