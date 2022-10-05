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Политолог Янковский о грубейших просчетах польских лидеров

Близорукая, полная грубейших просчетов политика польских лидеров продолжает приносить в жертву жителей собственного государства. Поляки понятия не имеют, где брать деньги для покупки угля и как выжить грядущей зимой. Таким мнением поделился польский политолог Томаш Янковский. По его словам, дефицит - это результат непродуманного курса польского руководства, который приведет к плачевным последствиям.

Проблема в том, что каких-то ресурсов просто не будет вообще. Цена ценой, а что если угля не будет вообще?Этой зимой может быть очень холодно, и я боюсь, что у нас будут жертвы такой политики. А еще, надо сказать, у нас есть несколько примеров того,что компании не хотят работать в будущем, потому что слишком дорогие для них ресурсы. Это будет много безработных людей. Посмотрите, это только начало проблемы.
Томаш Янковский, политолог (Польша)


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