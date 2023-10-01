Политолог Корнилов: Трюдо извинился перед всеми, кроме русских

Когда весь канадский парламент, все канадское правительство и президент Украины со своей супругой устроили бурную овацию нацисту, ветерану дивизии СС - это и есть нацизм в самом грязном его виде. И когда спикер парламента представлял этого нациста с улыбкой, он ведь чем обосновал его героические подвиги - он боролся против русских во Второй мировой войне. Зал ликует, овации, Зеленский машет радостно - этого достаточно, чтобы назвать его героем Украины и Канады. Потом выяснились подробности, которые не понравились полякам, евреям. И тогда Трюдо извинялся перед всеми буквально от имени канадского правительства и парламента. Он извинился отдельно перед евреями, поляками, цыганами, перед ЛГБТ и расовыми меньшинствами. А вот перед русскими - нет, т.е. убийство русских - это оправдано.

Владимир Корнилов, политолог, историк, журналист (Россия)