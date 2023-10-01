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Политолог Корнилов: Трюдо извинился перед всеми, кроме русских
Скандал в парламенте Канады, связанный с прославлением украинского эсэсовца вызвал, по понятным причинам, шквал критики даже у тех, кто, казалось бы, с нацистами плавает в одной лодке. Как видит произошедшее российский политолог Владимир Корнилов. Ведь ни Беларуси, ни России, которые больше других пострадали во время Великой Отечественной, никто извинений так и не принес. Что это, если не нацизм в чистом его виде?
Когда весь канадский парламент, все канадское правительство и президент Украины со своей супругой устроили бурную овацию нацисту, ветерану дивизии СС - это и есть нацизм в самом грязном его виде. И когда спикер парламента представлял этого нациста с улыбкой, он ведь чем обосновал его героические подвиги - он боролся против русских во Второй мировой войне. Зал ликует, овации, Зеленский машет радостно - этого достаточно, чтобы назвать его героем Украины и Канады. Потом выяснились подробности, которые не понравились полякам, евреям. И тогда Трюдо извинялся перед всеми буквально от имени канадского правительства и парламента. Он извинился отдельно перед евреями, поляками, цыганами, перед ЛГБТ и расовыми меньшинствами. А вот перед русскими - нет, т.е. убийство русских - это оправдано.
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