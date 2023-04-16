Политолог о судебных процессах в Латвии: Если приговоры журналистам уже не лежат у судьи в ящике, то мы победим

В Латвии всерьез взялись за СМИ - там стартовала серия процессов против 14 журналистов. Суть обвинения: подсудимые писали заметки для порталов "Спутник" и "Балтньюс", которые входят в состав агентства "Россия сегодня". А поскольку его возглавляет Дмитрий Киселев, который под санкциями, значит, журналисты нарушали режим санкций. Звучит нелепо? Но это факт. Каждый рискует сесть на четыре года. Чего добиваются латвийские власти и насколько высока вероятность, что суд примет политическое решение?

"Политическое давление - это устрашение, это попытка запугать, криминализировать любые контакты с Россией. Это спекуляция, давление и беспредел. Начались суды. Если суды будут объективными и на них не будет оказано политическое давление, если приговоры журналистам уже не написаны и не лежат у судьи в ящике, а все это имитация, если этого не будет, а будет действительно суд, мы конечно победим. Потому что правонарушений журналисты не совершали, законы не нарушали", - подытожил политолог.