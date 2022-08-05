Политолог: Польшу ждут масштабные протесты

Еще в прошлом году до начала специальной военной операции на Украине мы сталкивались с ростом цен с определенным отсутствием ценовой стабильности и с отсутствием (что очень важно в жизни любого гражданина другой страны) возможности планировать, в том числе и домашние расходы, семейные расходы. Цены на основные продукты питания выросли на несколько десятков процентов.

Я вам честно скажу, многие из моих знакомых уже были вынуждены отказаться от проведения своих любимых отпусков на своих любимых курортах, даже на Балтийском море, потому что цены выросли на несколько десятков процентов. В то время как зарплаты, естественно, не выросли соответствующим образом. Безусловно, мы это все ощущаем. Все ожидают глубочайшего экономического кризиса осенью. В том числе польский бизнес ожидает резкого спада своего производства, риск банкротства некоторых целых даже отраслей.

Все впереди, я думаю осенью, если, конечно, не будет найдено грамотное политическое решение о выходе из санкционной политики по отношению к России и Белоруссии, кстати, тоже, осенью нас уже ждут большие потрясения, в том числе возможные масштабные социальные протесты.