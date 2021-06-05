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Политолог С. Михеев о лидерских качествах А. Лукашенко

Вызвали обсуждение высказывания Протасевича о Лукашенко. Эксперты согласны: ни у кого нет сомнений о сильных лидерских качествах белорусского Президента.

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