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Политолог Вадим Елфимов о развитии регионов и ситуации вокруг Беларуси

Развитие регионов традиционно находится под личным контролем Президента Беларуси. Основная задача - равномерное развитие и достойный уровень жизни людей на местах. Не раздувать Минск, а формировать условия для жизни и работы в областях и районах республики.

Об этом и не только с политологом Вадимом Елфимовым пообщался корреспондент АТН (подробности в видео).

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